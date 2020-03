Düşüncə qadın təbiətlidir, qavradığını doğur

“Qadın bilməyənə nəfs, bilənə nəfəsdir”.

Şəms Təbrizi

Bu mövzuya müraciət etməkdə niyyətimiz yazarların gerçək həyatda şahidi olduqları, yaxud olmadıqları hadisələrin bədii təsviri zamanı qarşı cinsin psixologiyasını mükəmməl bilmədikləri üzündən yaşadıqları çətinliklərin uyğun izahına çalışmaq, əks cinslərin oxşar və fərqli anatomiyasının psixologiyaya təsirinin düşüncə tərzilə mütənasib olub-olmadığının fəlsəfi təhlilinə cəhd etməkdir.

Məqalə yalnız fizionomiya nöqteyi-nəzərindən əks cinsdən fərqlənən qadının bütün məsələlərdə kişidən geri qaldığını iddia edən neqativ fikirlərə, qadınlar haqqında formalaşan əsassız mülahizələrə münasibət bildirməyi, obrazların psixoloji cəhətdən düzgün ifadə olunması üçün bədii əsərin fantaziyaya nə dərəcədə güvənməli olması məsələsini qarşısında məqsəd qoyur.

Öyrənmək istəyirik ki, qadın və kişi psixologiyası qarşılıqlı olaraq nə qədər başa düşüləndir və bu başa düşülənliyin təcrübəyə istinad edən hissəsi böyükdür, yoxsa ehtimala əsaslanan? Amalımız zərif cinsin nümayəndələri haqqında, hətta mütəfəkkirlər tərəfindən söylənilən mənfi fikirlərin məhz psixoloji anlaşılmazlıq üzündən baş verdiyinin doğruluq sərhəddini təyin etmək, qadının feminizmlə heç bir əlaqəsi olmayan düşüncə azadlığından bəhs etməkdir.

Anatomiyadan bizə bəlli olan biliklərə istinadən onu söyləyə bilərik ki, kişi və qadının bədən quruluşu biri digərindən yetərincə fərqlənir; kişinin bütün daxili və xarici orqanları qadında olduğuna nisbətən həcmcə böyükdür, lakin bu böyüklüyün şüurla, düşüncə tərzilə düz mütənasib olduğunu qeyd etmək, əlbəttə ki, doğru olmaz. Əgər insanın yaradıcılıq qabiliyyəti beyninin həcmindən asılı olsaydı, onda o heç vəchlə öküzdən irəli keçmək imkanı qazana bilməzdi. Deməli kişilərin daha ağıllıolma səbəbi kimi beyin həcmini nəzərə almaq əsaslı mülahizə deyil.

Kişilərin qadınlardan əsas üstünlüyü ölçü vahidi vatt olan gücdür: N=1coul/t. Bioloji mənada cinsiyyət ayrılığını nəzərə almasaq, qalan bütün məsələlərdə onlar arasındakı fərqlilik nisbət əmsalları ilə ölçülür. Əgər kişinin ağciyəri qadının ağ ciyərinə nisbətən 50% həcm böyüklüyünə malikdırsə, bu heç də o demək deyildir ki, kişi qadından əlli il uzun ömür sürməlidir. Deməli daxili və xarici orqanların hər hansı quruluş müxtəlifliyi xüsusiyyət müxtəlifliyilə müşaiyət olunsa da, mahiyyət müxtəlifliyinə səbəb olmamalıdır.

Kişi və qadının əlli təməl fərqindən söz açan mütəxəssislər özləri də yaxşı bilirlər ki, söylədikləri mütləq mənada deyil, çünki ayrı-ayrı şəxslərin timsalında deyilənlərin tam əksini müşahidə edirik. Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi bu məsələdə də dəyişən nisbətdir. Əgər kişinin bədənində 4,5, qadında 3,6 litr qan varsa, bu, qadının kişidən insan kimi fərqli olması demək deyil. İstənilən xarakterik cəhəti araşdıranda onun bütünlüklə kişiyə, ya qadına məxsus olması haqqında yekun nəticəyə gəlmək müşgül məsələdir.

Yuxarıda sadalananlara onu da əlavə etmək yerinə düşər ki, uzun-uzadı heyvan beyni ilə insan beyninin oxşar və qeyri-oxşar quruluşundan söhbət açan mütəxəssislər heyvanda düşünmə qabiliyyətinin olmaması səbəbini, yaxud insan beyni ilə heyvan

beyni arasındakı fərqi hələ də öyrənə bilməyiblər. İnsanı heyvandan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri yaddaş həcmi, digəri nitqin olmasıdır, lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, doğulan gündən heyvanlar arasına atılmış uşağın danışa bilmə ehtimalı bizim üçün hələlik sual altındadır.

Beynin fərqli anatomik quruluşu fərqli psixologiyanın yaranmasına vasitə olsa da, düşüncə tərzinə təsir göstərmir. Düşüncə qadın təbiətlidir, qavradığını doğur. Düşüncə azaddır, onun yolunu ancaq düşünən insanın müvafiq xəstəliyi, yaxud ölümü bağlaya bilər. Görünür, böyük azərbaycan şairi M. Ə. Sabir elə bu mənada yazırdı: “…Qabili-imkanmı olur qanmamaq?”

Kişinin qadından üstünlük dərəcəsi kimi neyron sayını əsas götürmək cəhdimiz də yanlışdır, çünki düzənlik filində insana nisbətən 168 milyard artıq neyron var.

Deməli heç bir xüsusiyyətini nəzərə alıb qadınla kişini qəti şəkildə bir-birindən fərqləndirmək mümkün deyil, qadın yeganə cəhəti – dünyaya uşaq gətirmək qabiliyyətilə kişidən seçilir və o da məlumdur ki, dünyanı – hər kəsi, hər nəyi dərk edən idrak özünü dərk etməkdə acizdir:

“Təxəyyül, xəyala, zövqə görədir,

Idrak özünə də sirrdir həmişə”. [G. Kərimi, “Dünya iradə və təsəvvür kimi”, s.23]

Əgər idrak özünü dərk edə bilmirsə, onda şüurun hansı cinsdə necə olmağı barədə bir mənalı şəkildə fikir yürütmək cəhdimiz qəbul edilən olmamalıdır. Çünki hamı dünyaya inkişaf etməmiş beyinlə doğulur və sonrakı mərhələ toxumun hansı torpaqda daha məhsuldar ola biləcəyinə oxşar olaraq beyindaxili və beyinxarici proseslərdən asılıdır. Araşdırmaların nəticəsi kimi onu söyləmək olar ki, kamil beyin kişi və qadın beyninin quruluş və xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Əgər kişi və qadın beyninin üst-üstə düşən quruluşunu «A», üst-üstə düşməyən formasını «B» və «C» ilə işarə etsək, onda ümumi düstur belə olmalıdır: Kamil beyin = [A+B+C], eynən yunan mifalogiyasında deyildiyi kimi: “İnsanlar nə vaxtsa ikicinsli olmuşlar və bu səbəbdən qadınla kişi həmişə öz yarısını axtarır”. Bu düstur riyaziyyatda toplamanın kommutativliyidir, yəni toplananların yerini dəyişməklə cəm dəyişmir.

Limbik sistemin görünüşcə kimdə necə olmasından asılı olmayaraq o, hamıda eyni funksiyanı yerinə yetirir, fərq, artıq qeyd etdiyimiz kimi, qadının zəif, kişinin güclü təbiətindən irəli gələn xarakterik cəhətlərdədir. Kobud bir müqayisə aparaq. Eyni növdən olan kartof eyni sahədə, lap bir-birinin yanında, amma müxtəlif formalarda – böyük, kiçik, uzunsov, oval və s. yetişir, keyfiyyət isə sabit olaraq qalır. Qida məhsulu kimi bizim üçün mühüm olan, əlbəttə, görünüş yox, keyfiyyətdir. Deməli düşüncə məsələsində də belədir: əsas olan quruluş yox, imkan dərəcəsidir. Təcrübə yolu ilə bizə o da məlumdur ki, kişi elmin, yaxud həyatın müəyyən sahələrində müvəffəqqiyyət əldə edirsə, qadın kişinin müvəffəq ola bilmədiyi sahələrdə üstünlüyə imza atır.

Artur Şopenhauerin “Dünya haqqında təsəvvür kimi” kitabına istinadən söyləmək olar ki, “idrak ilkin olaraq öz mahiyyətinə görə bütünlüklə iradənin xidmətindədir…” Bu o deməkdir ki, şüur istənilən varlığa ona görə verilib ki, ehtiyaclarını ödəməyə vasitə olsun. Insan üçün öz mahiyyətini dəyişdirməyən idrak iradənin, başqa sözlə, arzuların xidmətində dayanır və ilkin idrak səviyyəsində kişilərin daha ağıllı olması onların beyin quruluşundan irəli gələn xarakterik cəhətləri,

daşıdıqları statusa görədir, lakin iradəyə xidmət etməyən idrak hər iki tərəfdə eynidir, yəni cinslər arasında psixoloji anlaşılmazlıq yaranmır, dərkolunmazlıq idrakın iradəyə xidmət səviyyəsində, yəni Platonun “həmişə yarananlar və məhv olanlar” dünyasında baş verir.

Əgər insanın bütün üstün cəhətləri, dünyanı dərk etməsi, dünyadan kənara çıxması, hansısa böyük elmi kəşfə imza atması düşüncənin məhsuludursa, onda iradəni ideyadan, ideyanı təzahürdən fərqləndirməyi bacaran subyekt üçün dərrakə nöqteyi-nəzərindən qadın, kişi məfhumu yoxdur.

Qadın və kişi psixologiyası bir-birindən yetərincə fərqlənir, hətta o qədər fərqlənir ki, tərəflər müəyyən şəraitlərdə bir-birinin hansı addımı atacağını təxmin etməkdə çətinlik çəkirlər. Müəyyən hadisələrə mütabiq olaraq kişilərin qadınlar, qadınların kişilər haqqında söylədikləri fikirlərin əsas hissəsi həmişə ehtimaldan asılı olur, baxmayaraq ki, bu ehtimalların həqiqət olma ehtimalı da az deyil.

Psixologiya elmi nə qədər qadın və kişi psixologiyasının üst-üstə düşən, düşməyən cəhətlərindən bəhs etsə də, həmişə gizlində, yəni söhbət açmayacağı, yaxud aça bilməyəcəyi nəsə qalır. İnsanın müvafiq hadisəyə adekvat reaksiyasının necə olacağı öz həmcinsi tərəfindən daha düzgün müəyyən edilir. Məsələn, kişi cavabın eyni olacağını dərk etmədən eyni üsulla intim münasibətdə olmaq istədiyi əks cinsin nümayəndəsinə illərlə əziyyət edə bilər, lakin cavabın kafi olmasından ötrü özünü, yaxud mühiti dəyişdirməyin zəruriliyini, təzyiq etməkdən çəkinməyin vacibliyini nəzərə almaz və ona elə gələr ki, qadına zor tətbiq etməklə istəyinə qovuşacaq. Əlbəttə, zor tətbiq etməklə nəinki istənilən varlığa, hətta şəhərə, ölkəyə də sahib çıxmaq mümkündür, lakin bu o demək deyildir ki, təcavüzə uğrayan tərəf həmişə taleyilə barışacaq, hətta barışsa belə, ruhən rahatlıq tapmayana qədər əks mövqeyini nümayiş etdirməklə yanaşı ölçüyəgəlməyən mənəvi ağrı da yaşayacaq.

Qarşıya qoyulmuş hansısa tapşırığın həlli üçün kişi və qadın beyinlərinin müxtəlif hissələrindən istifadə etsələr belə, müvəffəq olmaq mənada nəticə dəyişməz olaraq qalmalıdır. Aşağıdakı linkə istinad etsək, qadınla kişinin fərqli xüsusiyyətindən bəhs edən növbəti fikir belədir: əgər yolun üzərində top varsa, kişi ona təpiklə zərbə endirəcək, qadın isə ən yaxşı halda onu əlinə götürəcək və ya sinəsinə sıxacaq. Şəxsən mən özüm ağlım söz kəsəndən indiki yaşıma qədər yolumun üstündə nə vaxt top görürəmsə, özümü qapıya zərbə endirən futbolçu kimi aparmaqdan çəkinmirəm və heç vaxt onu əlimə götürmək ağlımdan keçmir.

Fransız yazıçısı Jean Grangenin qadın haqqında söylədiyi fikrə nəzər salaq: “Qadın heç getməyəcəkmiş kimi sevər, amma, yeri gələr, heç sevməmiş kimi gedər”. Yazıçı qadınlar haqqında ona görə belə düşünür ki, sevgilisi qadın olub, lakin bu xüsusiyyət qadınlara aid olduğu qədər də kişilərə aiddir, ümumiyyətlə, insana aiddir. Çünki məhəbbətin cinsi olmur, o, hamıda eyni şəkildə təzahür edir. Fikrimizin təkrar təsdiqi kimi belə söyləmək olar: istənilən hadisə iki tərəflidir və irəli getməyə sərf olunan enerji geri qayıtmaq üçün lazım olan enerjiyə bərabərdir. Bu mənada bütün proseslər istiqamətini dəyişməyə, yaxud öz əvvəlinə qayıtmağa tədricən müvəffəq olursa, sevgini tədricən, düşünülmüş şəkildə nifrətə çevirmək imkan daxilində deyil, hər nə baş verəcəksə, əsasən, bir anda baş verir. Necə ki, hər hansı hündürlükdən itələnən kütlə yerə tədricən düşmür, buna oxşar olaraq sevgi də bir göz qırpımında heç olmamış kimi özünün əksinə yönəlir.

“Bir zamanlar kişinin üstün olduğuna inanırdım, sonra evləndim, həyat yoldaşım bu inancımı məhv elədi” – deyə səslənən amerikalı aktyor Cak Lemmon haqlı olaraq qadınlara qarşı pozitiv münasibətdədir.

Bəzi filosofların qadınlar haqqında neqativ fikirlərinə gəlincə isə onları qınamaq da olar, qınamamaq da. Ona görə qınamaq olmaz ki, dahilər uzağa baxırlar və insanlarda dəyər verdikləri yeganə cəhət zəkaüstü düşüncə tərzidir, lakin eyni fikri bütün qadınlara şamil etməklə, onlar da qınaq obyektinə çevrilirlər. Məgər bütün kişilər eyni ağıldadır? Nəzərdən qaçırmayaq ki, Platon dövlət qoruyucularının güclü və zəif kişilərdənsə, güclü kişi və güclü qadından ibarət olmasının tərəfdarı idi.

Diqqətə cəlb olunası daha bir nüans klassik alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi sayılan Georq Vilhelm Fridrix Hegelin qadınlara olan nifrətidir. Oxucunun diqqətini yuxarıda istifadə olunan linkə yönəltməklə, filosofun əks cinsin nümayəndələri haqqında söylədiyi bəzi fikirləri ön plana gətirək: “Qadınla, kişinin fərqi heyvanla bitki arasındakı fərq kimidir: heyvan kişinin, bitki qadının xarakterinə uyğundur… Əgər qadın dövlət başındadırsa, həmin dövlət təhlükə altındadır. Çünki qadınlar bütövün tələblərinə deyil, təsadüfi meyllərə, yaxud rəylərə uyğun hərəkət edirlər. Bilgi qadınlara naməlum yollardan – təhsildən daha çox həyatdan gəlir. Kişilər isə öz mövqelərini, sadəcə, qazanılmış düşüncə və texniki əziyyətlə əldə edirlər”.

Ola bilsin ki, hörmətli Hegel öz fikirlərində qadının zəif təbiətindən irəli gələn “qüsurlar”ı nəzərdə tutur, lakin bu o demək deyil ki, qadın dövlət idarə edə bilməz və yaxud onlar öz bilgilərini təhsildən yox, naməlum yollarla əldə edirlər.

Bu yaxınlarda yazıçı Seyran Səxavətin bir yazısını oxudum. O, qeyd edirdi ki, cümlə qurmaq dövlət qurmaq qədər çətindir. Əgər qadın cümlə qurmağı bacarırsa, niyə dövləti idarə edə bilməsin? Hətta mənə, mənim subyektiv fikrimə görə, cümlə qurmaq işi daha çətindir.

Hegelin fikirlərilə başlanan özümlə mübahisəyə son qoymazdan əvvəl onun arvadı haqqında deyilən bir neçə cümləyə nəzər salaq: “Özünün məşhur səyahətindən Berlinə zəfərlə qayıdan, uğurlu çıxışları ilə, hansı ki, qadınlar arasında daha çox səs-küyə səbəb olan Aleksandr fon Humbolt universtetdə silsiləvi mühazirələr deyirdi. Hətta yeri kilsə, uşaqlarının yanı və mətbəx (alman konformistlərinin tanınmış üçlüyü:

“K” – Kirche, Kinder, Kuche ) sayılan Hegelin arvadı da ərinin ciddi narazılığına baxmayaraq həmin mühazirələrdə iştirak edirdi”. Göründüyü kimi, həmişə əri ilə qürur duyan Hegelin xanımı mənəvi ehtiyacını təmin etmək məqsədilə Humboltu dinləyirmiş.

Ətrafında, cəmiyyətdə minlərlə alkoqolizm istifadəçisi olduqları üçün şüuru korşalmış, əyyaş, avara kişiləri görməzlikdən gələn Hegel, görünür, bir nəfər də olsa, obyektiv düşüncəli qadına rast gəlməyib.

Fikrimizə görə qadın həm öz dövrünün, həm də dünyaya uşaq gətirdiyi üçün gələcəyin daşıyıcısıdır. Təhlilin bu yerində aşağıdakı misralara nəzər salmaq yerinə düşər:

“Qadın fərəh deyil, ləzzət umula,

Qadın kədər deyil, hər kəs unuda.

Qadın çiçək deyil, açıb-yumula,

Dahi olmasa da, müdrikdir o da”. [G. Kərimi, “Dünya iradə və təsəvvür

kimi”, s. 28]

Mövzumuzun məqsədilə natamam uyğunluq təşkil etdiyi səbəbindən sonuncu misranı təhlil etməyə çalışsaq, dahiliyin sirləri barədə də bir neçə kəlmə söyləməyə məcburuq. Dahilər kimdir? Uzun-uzadı izahata ehiyac yoxdur, lakin bu günə qədər deyilən fikirlərə bir cümlə əlavə etməklə, mövqeyimizin möhkəmliyinə əminlik yaratmaq fikrindəyik: dahi o kəsdir ki, dahi olmağın sərhədlərini tanıyır, yəni heç kimin fikrini sormadan əsərlərilə tanış olduğu müəllifin dahi olub-olmaması barədə təkbaşına qərar verir. Sonuncu cümlə bizə belə söyləməyə imkan yaradır ki, dahiliklə zərif cins arasında tərs mütənasib əlaqə yoxdur; qadınlar da dahi ola, öz fərdiliklərini yox edə bilərlər və mümkün olduqca edirlər də.

İspan yazıçısı Migel de Servantes qadınları zərif şüşəyə bənzədir və tövsiyə edir ki, onun möhkəmliyini sınamağa cəhd etməsinlər, çünki hər an sına bilər. Məlumdur ki, ancaq sevməyi bacaran insan başqaları haqqında belə qayğı ilə danışa bilər.

Beləliklə, qismən də olsa, əks cinslərin oxşar və fərqli anatomiyasının psixologiyaya təsirinin düşüncə tərzilə mütənasib olub-olmadığının fəlsəfi təhlilinə çalışdıq. İndi isə yazarların gerçək həyatda şahidi olduqları, yaxud olmadıqları hadisələrin bədii təsviri zamanı qarşı cinsin psixologiyasına mükəmməl bələd olmamaları üzündən yaşadıqları çətinliklərin müəyyən təzahürünə nəzər salaq.

Misal üçün bəzi köməkçi sualların əhatəsində dahi rus yazıçısı L. N. Tolstoyun dünya şöhrətli “Anna Karenina” əsərinə müraciət edək. Anna Kareninanın intihar etməsinə səbəb nə idi? O nəyə və hansı neqativ qüvvənin təsirinə görə özünü qatarın altına atdı? Yazıçının qələmə aldığı kimi, Vronskinin soyuq münasibətimi onu bu addımı atmağa vadar etdi? Məgər Anna Vronskinin sevgisindən əmin deyildi, yaxud o bilmirdi ki, artıq bu sevgi ana ilə qızı arasında paylaşılıb?

Anna Karenina düşündüklərini bu sözlərlə ifadə edir: “O, məni sevir, ancaq necə? The zest is gone – Zövqü korşalmışdır. – Bəli, artıq o məndən əvəllər aldığı zövqü almır. Əgər mən ondan ayrılsam o, ürəyinin dərinliklərində sevinəcəkdir”. Əlbəttə, Annanı intihar etməyə cəlb edən səbəb söylədiyi bu cümlələrin əhatə dairəsinə aid olan həyati proseslər yox, daha ciddi olmalıdır. Ərz etsək ki, o, böyük məhəbbətin yüksəkliklərindən ailə, məişət qayğılarına düzgün eniş etməyi bacarmayıb, yalan olar. O, bu işi Vronski ilə birlikdə yaşamağa qərar verdiyi gündən ustalıqla yerinə yeirmişdi. Karenina özünü Vronskinin soyuq davranışına görə, əlbəttə, öldürməli deyildi, çünki soyuqluğun sosial durumla, ictimaiyyətlə səciyyələnən o qədər üzürlü tərəfləri var ki… İntiharın isə bir yolu, daha doğrusu, yolun sonu var. Mövcud şəraitdə bütün əməllərilə mühafizəkarlığa, kübar cəmiyyətin qaydalarına qarşı çıxan Anna Kareninanı yolun sonuna gətirən səbəb Vronskinin xəyanət etdiyini, ondan ayrılacağını, atılacağını dərk etmək təhlükəsi və buna bənzər özgə amil olmalı idi. Görünür, Tolstoy ərini, oğlunu tərk etdiyi üçün Annanı günahlandırmadığı kimi Vronckinin xəyanətini də təbii sanmışdır. Lakin bu əsərdə intiharın səbəbdən asılı olmayan nəticə kimi qələmə alınması, çox güman ki, yazıçının mürəkkəb qadın psixologiyasını bilməməsi üzündən yox, əksinə, daha yaxşı bələd olması səbəbindəndir ki, Tolstoy Annanı öldürməklə qadın haqlarının pozulmasına qarşı üsyançı mövqeyini nümayiş etdirmişdir.

Bədii ədəbiyyatda hadisələr, ya həyatdan götürülür, ya da məqsədə, ideyanın ötürülməsinə müvafiq olaraq uydurulur və bəzən uydurmalar iki cinsin bir-birinin

psixologiyasını yaxşı bilməməsi üzündən əsərdə ayrı-ayrı səhnələrin süniləşməsinə gətirib çıxarır. Elə buna görə də Lev Tolstoy: “Mənim qəhrəmanlarım öz istəyimlə deyil, real həyatın qaydaları ilə yaşamalıdırlar”– deyə səslənəndə özünün əfsanəvi yazıçı təcrübəsinə istinad edirdi və demək istəyirdi ki, psixoloji anlaşılmazlıq baş verməsin deyə hadisələr gerçək həyatdan götürülməlidir. Doğrudur, gerçək həyatdan götürülməlidir, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, eyni hadisənin müxtəlif şəraitlərdə təsviri həmişə eyni əks-səda doğurmur və bu mənada səbəb ilə nəticə arasındakı əlaqə zəifləyir.

Heç kimə sirr olmayan bir məsələ var. Aralarında baş tutan intim münasibətdən sonra kişilərin yaxınlıq etdiyi qadınla müaşiqə həvəsi get-gedə zəifləyir, qadınlarda isə bunun əksi baş verir. Eyni xüsusiyyəti eyni qayda ilə bütün kişi və qadınlara şamil etmək caiz olmasa da, əkəriyyət üçün belədir və bu bir daha onu göstərir ki, qadınla kişi psixologiyası istənilən hadisəyə münasibət zamanı bir-birindən fərqlənir.

Bu hadisəni iç tərəfdən öyrənməyə cəhd etsək, görərik ki, insan üçün əldə etmək istədiyi nə varsa, əldə olunandan sonra əvvəlki dəyərində qalmır və düşünən varlığın əsl mahiyyətini məqsədlə məqsədəçatma nöqtələri arasındakı məsafə təşkil edir. Bu xüsisiyyət intim münasibətdən savayı, hər iki cinsin nümayəndələri üçün eynidir. Intim münasibətdən sonra baş verən fərqlilik isə bu məsələdə kişilərin əsas tərəf kimi çıxış etmələrilə bağlıdır. Belə ki, toxumun torpaqsız qalma ehtimalı torpağın toxumsuz qalma ehtimalından dəfələrlə azdır.

Özünə əl qaldırma, ayrılıq kimi fəsadlar da bəzən psixoloji anlaşılmazlıqlar səbəbindən baş verir və çox dəhşətli hadisə olduğuna görə, intiharla bağlı bir mənalı qərarımız həmişə öz hökmündə qalır: “Intiharda qazanc olmasa əgər, boşuna ölməyin nə mənası var?”

Məsələnin ümumi mənzərəsini belə ifadə etmək olar: “Qadınlara irad tutula biləcək xüsisiyyətlərin sayı qədər də kişilərin ittiham olunma cəhətləri var, düzgün qərar diqqəti hadisənin təzahürünə yox, səbəbinə doğru yönəltmək bacarığından asılıdır”. Necə ki, insan bilicisi, şair-yazıçı-filosof Şəms Təbrizi deyir: “Qadın bilməyənə nəfs, bilənə nəfəs kimidir”.

Göyərçin Kərimi

Yazıçı-şair-publisist

AYB-nin üzvü